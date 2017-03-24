П’яний водій протаранив поліцейське авто, яке перегородило йому дорогу. ФОТО

24/03/2017 Розмір тексту:

Одразу чотири адмінпротоколи склали копи на жителя села Рибники Бережанського району, повідомляють у прес-службі ГУ НП Тернопільщини.

31-річний зловмисник, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, намагався втекти від поліцейських.

Про водія, який веде себе неадекватно, отримав повідомлення начальник Козівського відділення поліції Сергій Горяний. Атвомобіль “Рено” рухався, створюючи аварійні ситуації. Група швидкого реагування виїхала на автодорогу, аби зупинити вказане авто, проте водій знак зупинки проігнорував.

Поліцейські вирішили частково перекрити проїжджу частину, аби таки змусити неадекватного водія зупинитися. Проте зловмисник, побачивши поліцейське авто, яке перегороджувало його шлях, далі тиснув на газ. Сталася аварія. Механічних ушкоджень зазнали службовий транспортний засіб та авто порушника.

31-річного водія поліцейські доправили до медичного закладу для освідування на стан алкогольного сп’яніння.

На нього склали аж чотири адміністративні протоколи за статтями 122 КУАП- невиконання водієм вимоги про зупинку, 124 КУАП – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, 130 КУАП – керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані алкогольного сп’яніння та 185 КУАП – злісна непокора вимозі поліцейського.