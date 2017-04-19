П’яний водій на “Ауді” зробив “страйк”. ФОТО

19/04/2017 Розмір тексту:

30-річний водій побив своє авто, в’їхавши у перешкоду на перехресті вул. Оболоня та Шептицького. Інцидент трапився вчора, 18 квітня, близько 23.07.

Водій, як згодом з’ясували патрульні, був у нетверезому стані, повідомляє “20 хвилин“.

– При спілкуванні з цим водієм, в останнього виявили ознаки алкогольного сп’яніння, – кажуть у прес-службі Патрульної поліції Тернополя. – Тому у присутності двох свідків запропонували йому пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці, однак він відмовився. Також відмовився проїхати в Тернопільський обласний наркологічний диспансер.

Відтак патрульні склали на водія протокол за ст. 124 КУпАП «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна» та протокол за ч.1 ст.130 «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції».