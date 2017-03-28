П’яний тракторист без прав перся на червоне світло. ФОТО

28/03/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Водія трактора, який проїхав на заборонений сигнал світлофора, патрульні зупинили близько 1-ї години ночі, 28 березня.

При спілкування з 44-річним правопорушником полісмени відчули запах алкоголю. Патрульні поліцейські запропонували йому пройти освідування на стан алкогольного сп’яніння. Драгер показав 0,96 проміле алкоголю в крові.

На водія патрульні склали протокол за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та винесли постанову за ст. 126 КУпАП (Керування без відповідних документів), повідомляють у патрульній поліції.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як Ви постите?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,270 / 9.49m