П’яний тракторист без прав перся на червоне світло. ФОТО
28/03/2017 0
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Водія трактора, який проїхав на заборонений сигнал світлофора, патрульні зупинили близько 1-ї години ночі, 28 березня.
При спілкування з 44-річним правопорушником полісмени відчули запах алкоголю. Патрульні поліцейські запропонували йому пройти освідування на стан алкогольного сп’яніння. Драгер показав 0,96 проміле алкоголю в крові.
На водія патрульні склали протокол за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та винесли постанову за ст. 126 КУпАП (Керування без відповідних документів), повідомляють у патрульній поліції.
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