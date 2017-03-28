П’яний тракторист без прав перся на червоне світло. ФОТО

28/03/2017 Розмір тексту:

Водія трактора, який проїхав на заборонений сигнал світлофора, патрульні зупинили близько 1-ї години ночі, 28 березня.

При спілкування з 44-річним правопорушником полісмени відчули запах алкоголю. Патрульні поліцейські запропонували йому пройти освідування на стан алкогольного сп’яніння. Драгер показав 0,96 проміле алкоголю в крові.