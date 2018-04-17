П’яний тернополянин намагався перерізати собі шию

17/04/2018 Розмір тексту:

У Тернополі рятували 47-річного чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством.

Інцидент трапився вчора, 16 квітня, близько десятої години вечора на вулиці Микулинецькій, повідомляє ternopil.te.ua.

У чоловіка діагностували різані рани шиї та лівого передпліччя. Відомо, що на момент події він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його госпіталізували до лікарні.