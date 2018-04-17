П’яний тернополянин намагався перерізати собі шию
17/04/2018 0
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У Тернополі рятували 47-річного чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством.
Інцидент трапився вчора, 16 квітня, близько десятої години вечора на вулиці Микулинецькій, повідомляє ternopil.te.ua.
У чоловіка діагностували різані рани шиї та лівого передпліччя. Відомо, що на момент події він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його госпіталізували до лікарні.
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