П’яний тернополянин намагався перерізати собі шию

17/04/2018 0
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У Тернополі рятували 47-річного чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством.

Інцидент трапився вчора, 16 квітня, близько десятої години вечора на вулиці Микулинецькій, повідомляє ternopil.te.ua.

У чоловіка діагностували різані рани шиї та лівого передпліччя. Відомо, що на момент події він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його госпіталізували до лікарні.

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