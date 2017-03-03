П’яний “шумахер” залетів у самий центр збаразького кільця. ФОТО

03/03/2017 Розмір тексту:

Аварія трапилась на Збаразькому кільці близько 21.35 у четвер, 2 березня.

Водій Renault заїхав в самий центр Збаразького кільця, повідомляє “20 хвилин“.

– Їдучи на перехресті вулиць 15 Квітня, Протасевича та Степана Бандери 46-річний водій Renault Kangoo не впорався з керуванням та виїхав на кільце, – повідомляють в прес-службі управління патрульної поліції Тернополя. – Чоловік був у стані алкогольного спʼяніння. На водія складено протокол за ч.1. ст.130 п.2.5. та винесено постанову за ч.1. ст.126 ,п 2.1. – Авто забрав тверезий водій під розписку, – додають в прес-службі.