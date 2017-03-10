П’яний “шумахер” з Тернопільщини за кілька секунд перетворив свого буса у човен. ФОТО

10/03/2017 0
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Внаслідок зіткнення із бордюром водій вантажного буса не справився із керуванням та злетів у став, що у місті Зборів.

Про це повідомляє сайту 0352.ua з посиланням на тернополянина Віталія Попківа.

За його словами, водій буса врізався в бордюр, внаслідок чого у автомобілі тріснуло колесо. Опісля цього транспортний засіб занесло у став.

Під час аварії водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у лікарню.

Зазначимо, що у вантажному автомобілі окрім водія пасажирів не було.

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