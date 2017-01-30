Після гулянки в “Алюрі” п’яний мажор розбив елітного джипа. ФОТО
29/01/2017 1
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Автомобіль «вилетів» з дороги на зелену зону всередині перехрестя з круговим рухом.
Інцидент трапився сьогодні вночі на перехресті вулиць Злуки і Тарнавського (неподалік крамниці «Унверсам»). «Audi Q7» залишилося після ДТП без коліс.
Водій іномарки намагався уникнути відповідальності і брехав патрульним поліцейським, що є наче б то пішоходом. Втім, провести правоохоронців йому не вдалося.
Драгер показав – у крові тернополянина, який влаштував ДТП, 1,51 проміле алкоголю, повідомляє сайт beztaby.te.ua.
Фото Андрія Деркача
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Коментарі (1)
СЕРГІЙ30/01/2017
В МАГАЗИНІ ПІСЛЯ 22.00 НЕ ПРОДАЮТЬ ТАК МОЖНА В АЛЮРІ НА ПИТИСЯ В ТРИ РАЗИ ДОРОЖЧЕ ХТО ВИННИЙ …..МІСЬКА РАДА……..ЧОГО ДОЗВОЛЯТИ НІЧНІ КЛУБИ ПІСЛЯ 23.00 З РАНКУ ЛЮДЯМ НА РОБОТУ НА НАВЧАННЯ ЯК З БУДУНА ЙТИ І ВСІ ЦЕ ЗНАЮТЬ І МОВЧАТЬ