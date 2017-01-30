Після гулянки в “Алюрі” п’яний мажор розбив елітного джипа. ФОТО

29/01/2017 Розмір тексту:

Автомобіль «вилетів» з дороги на зелену зону всередині перехрестя з круговим рухом.

Інцидент трапився сьогодні вночі на перехресті вулиць Злуки і Тарнавського (неподалік крамниці «Унверсам»). «Audi Q7» залишилося після ДТП без коліс.

Водій іномарки намагався уникнути відповідальності і брехав патрульним поліцейським, що є наче б то пішоходом. Втім, провести правоохоронців йому не вдалося.

Драгер показав – у крові тернополянина, який влаштував ДТП, 1,51 проміле алкоголю, повідомляє сайт beztaby.te.ua.

Фото Андрія Деркача