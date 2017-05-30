П’яний неповнолітній водій на “шістці” роз’їжджав Тернополем

30/05/2017 0
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Автомобіль ВАЗ 2106, який порушував ПДР, патрульні поліцейські помітили на вулиці Богдана Хмельницького, близько опівночі, 29 травня.

За кермом перебував неповнолітній, 17-річний тернополянин. У хлопця інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич погодився пройти освідування на місці. Результат виявився позитивним.

У 17-річного тернополянина не було при собі водійських прав на керування ТЗ, тому на нього склали протокол за ч.2 ст. 126 КУпАП, а за те, що перебував за кермом напідпитку протокол за ст.130 КУпАП. Також постанову за ч.2 ст.122 КУпАП за порушення ПДР.

Поліцейські провели виховну бесіду з неповнолітнім та пояснили, що в подальшому його батьки можуть понести відповідальність за невиконання обов’язків щодо виховання, повідомляють в управлінні патрульної поліції.

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