П’яний неадекват просив поліцейських кудись його забрати

Як повідомляють в управлінні патрульної поліції, 9 січня, близько 21-ї години, екіпаж патрульних отримав повідомлення про надання термінової допомоги. Інспектори миттєво прибули на місце виклику.

“Заберіть мене кудись” – з такими словами зустрів патрульних заявник. 27-річний чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, і у подальшому сам не міг пояснити, нащо викликав охоронців порядку. Патрульні освідували чоловіка в медичному закладі – висновок позитивний – 1,79 проміле алкоголю в крові. Громадянина доставили до Тернопільського відділку поліції, де на нього склали адмінматеріали за статтею 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.

Як потім з’ясувалося, чоловік часто викликає поліцію, та вже раніше притягувався до відповідальності за подібні звернення.

Управління патрульної поліції в місті Тернополі наголошує: завідомо неправдивий виклик передбачає адміністративну відповідальність. Просимо Вас з розумінням та повагою ставитись до роботи спеціальних служб, адже хтось в цей момент може потребувати реальної допомоги.