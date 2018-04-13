П’яний молодик на краденому авто гасав городами і збивав паркани, поки його не зупинила стіна

13/04/2018 Розмір тексту:

Задля розваги 22-річний житель Бережанщини напідпитку поцупив авто в знайомого. Як наслідок – розбитий транспортний засіб та кримінальне провадження.

Повідомлення про крадіжку легківки АУДІ надійшло до співробітників Бережанського відділу поліції від мешканця села Тростянець. Чоловік розповів що невідомив викрав його автівку, припарковану біля помешкання.

Поліцейські встановили особу злодія. Ним виявився знайомий сестри потерпілого, мешканець села Саранчуки. Хлопець, незважаючи на юний вже має чималий кримінальний досвід по крадіжках. Новий протиправний вчинок він вчинив ще до закінчення строку погашення минулої судимості.

12 квітня мешканець району прийшов в гості, а господар покликав до столу. Гостювали до ночі, а коли власник іномарки задрімав, зловмисник витягнув з його кишені ключі та подався драйвувати на чужому транспортному засобі.

Нетвереземо кермувальнику дороги було мало, тож автівка проїхдила і по городах і паркани збивала, зрештою спинилася в стіні нежилого помешкання.

Горе-крадій заснув за кермом. Там його і розшукали поліцейські.

Автокрадія затримано порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом відкрито кримінальне провадження згідно статті 289 ККУ. Вирішується питання про обрання до затриманого запобіжного заходу – взяття під варту, повідомляють у поліції.