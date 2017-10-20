П’яний ланівчанин забився на сходах

20/10/2017 Розмір тексту:

Чоловіка без ознак життя виявили у під’їзді п’ятиповерхового будинку у Ланівцях її мешканці.

Вони одразу викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Проте медики, які приїхали за вказаною адресою, лише констатували смерть і повідомили про це на лінію “102”, зазначають у поліції.

На місце нещастя виїжджала слідчо-оперативна група, аби встановити причину смерті. За попередніми висновками експерта – травма на голові характерна удару, отриманому при падінні.

На момент нещастя чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Ймовірніше за все він піднявся на сходову клітку, втратив рівновагу та впав на спину, вдарившись головою об бетонні сходи.

Подія внесена в ЄРДР за статтею 115 частина 1 ККУ – умисне вбивство з поміткою нещасний випадок.