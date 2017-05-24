П’яний і без прав: у Тернополі спіймали чергового потенційного вбивцю

23/05/2017 Розмір тексту:

22 травня, близько 23-ої години патрульні зупинили автомобіль «Daewoo Lanos» на вулиці Київська, 8.

За кермом перебував 31-річний водій з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Результат проходження огляду на місці – 2,39 проміле алкоголю в крові, що у 12 разів перевищує допустиму норму. При цьому, водій був без відповідних документів, а саме водійського посвідчення.