П’яний і без прав: у Тернополі спіймали чергового потенційного вбивцю
23/05/2017 0
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22 травня, близько 23-ої години патрульні зупинили автомобіль «Daewoo Lanos» на вулиці Київська, 8.
За кермом перебував 31-річний водій з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Результат проходження огляду на місці – 2,39 проміле алкоголю в крові, що у 12 разів перевищує допустиму норму. При цьому, водій був без відповідних документів, а саме водійського посвідчення.
На порушника винесено постанову згідно з ч.1 ст. 126 КУпАП (Керування без документів) та складено протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (Керування у стані алкогольного сп’яніння), повідомляють у патрульній поліції.
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