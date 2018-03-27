П’яний чолов’яга влаштував дебош у травмпункті
27/03/2018 0
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Виклик на вулицю Шпитальну 26 березня, близько 1-ї ночі, отримали тернопільські патрульні від працівників травмпункту. Нетверезий громадянин влаштував дебош у медичному закладі, хуліганив і лаявся.
На жодні зауваження інспекторів чоловік не реагував. Навпаки поводився ще зухваліше. Поліцейські кілька разів робили попередження хулігану, але все було марно, повідомляють у поліції.
Відтак поліцейські затримали його та доставили до відділку поліції. На правопорушника патрульні склали адміністративний протокол за ст. 185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) і винесли постанову за ст. 178 КУпАП (Поява у громадських місцях у п’яному вигляді).
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