П’яний чолов’яга вкрав у Тернополі велосипед, аби дістатися Гусятина

02/07/2017 Розмір тексту:

Надмірна доза алкоголю та компанія товариша стали причиною злочину, на який пішов 46-річний житель Гусятина. Розпиванням спиртних напоїв друзі святкували оформлення на нову роботу.

Коли вирішили, що час розходитися, підозрюваний зрозумів, що додому добратися уже немає чим. На вулиці Мазепи побачив припаркований велосипед. Чоловік перерізав трос та поїхав на ньому у напрямку Гусятина. За кілька хвилин після злочину на лінію “102″ надійшло повідомлення про крадіжку.

– Заступивши на нічну зміну, екіпаж поліції, який несе службу на автодорозі Підволочиського напрямку, о 20:35 отримав орієнтування про те, що в Тернополі вкрали планшет. О 20:45, проїжджаючи повз населений пункт Смиківці, ми помітили чоловіка і згаданий велосипед, – розповідає командир батальйону Олександр Лизун.

Крадія доправили в міський відділ поліції. Він у скоєному зізнається і стверджує, що у всьому винен алкоголь. Чоловік каже, що не усвідомлював свого вчинку, а сідаючи на велосипед не думав про те, що дорога далека – близько вісімдесяти кілометрів, і шляху додому він взагалі не пам’ятав.

– Просто я не знав, де знаходжуся, бо я абсолютно Тернополя не знаю. Мене привезли, скинули і ми з другом розбіглися. А далі я сидів пив пиво з доброго будуна та так сталося, а їхав – зупинили.

Крадений велосипед поліцейські вилучили. Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.