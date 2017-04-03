П’яний байкер зламав ногу пішоходу і ключицю собі

03/04/2017 Розмір тексту:

З відкритим переломом правої гомілки до Лановецької лікарні звернувся житель села Татаринці. Чоловіка 2 квітня збив водій мотоцикла “Ява”.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 23:20. Двадцятиоднорічний кермувальник мототранспорту, рухаючись центральною дорогою села Татаринці, виїхав на смугу зустрічного руху і як результат – збив місцевого мешканця, 1991 року народження.

Потерпілого доправили до лікарні. За меддопомогою туди звернувся і водій мотоцикла. У нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, рвана рана скроневої ділянки голови та закритий перелом ключиці. За попередніми даними, кермувальник на момент ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.