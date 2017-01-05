П’яного водія “Мерседеса”, який скоїв аварію в Ступках, кинули за грати

05/01/2017 Розмір тексту:

П’яний водій за кермом спровокував аварію, в якій травмувалося п’ятеро людей. Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 16:39 поблизу села Ступки Тернопільського району.

Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце автопригоди встановила, що водій автомобіля “MERCEDES-Benz 124 D” на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка зіткнувся з автівкою “ЗАЗ”. За попередньою інформацією, кермувальник іномарки, обганяючи вантажівку, пересік суцільну смугу, виїхав на зустрічну дорогу та зіткнувся з легковим автотранспортом.

На момент ДТП у вітчизняному авто перебував водій та четверо пасажирів. Усіх доправили до лікарні з переломами, політравмами, гематомами та забоями.

У обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Власник іномарки перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали відповідно до статті 208 КПК України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Відомості про автопригоду внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження.