П’яного “шумахера”, який втікав від копів, зупинив паркан. ФОТО
Після невдалої спроби нетверезого водія втекти патрульні його затримали.
Як повідомляютьу патрульній поліції, під час патрулювання інспектори помітили на вулиці Замонастирського автомобіль ВАЗ 2101 з вимкненим габаритом. Подія трапилась 25 грудня, близько 2-ї години ночі. Патрульні подали водію сигнал про зупинку, але він не відреагував і лише пришвидчився. Зрештою водій не справився з керуванням та в’їхав в огорожу.
Під час спілкування з водієм патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат алкотесту виявився позитивним – 1, 56 проміле алкоголю в крові.
На порушника склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст.124 – (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна), ст.126 – (Керування без відповідних документів) КУпАП. Автомобіль доставили для зберігання на штрафмайданчик.
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