П’яного чиновника міськради впіймали на браконьєрстві

23/01/2017 Розмір тексту:

Вчора у Бережанському районі місцеві мисливці, серед яких є учасники АТО, волонтери та громадські діячі, затримали горе-браконьєра. Ним виявився колишній начальник ДАІ Тернополя Мирон Сновида.

Про “За Збручем” повідомили самі активісти.

Вони зазначили, що колишній міліціонер полював без належних дозволів. При цьому погрожував скористатися своїми зв’язками у владі та правохоронних органах.

“П’яний чиновник міськради, колишній мєнт Мирон Сновида – чесний і “незаплямований” начальник ДАІ (той, який блокував виїзд на Майдан у 2013 році). Не мав ні дозволу на зброю (закінчився 29 грудня минулого року), ні дозволу лісомисливського господарства на полювання у лісі (відсутній запис в контрольній картці порушень правил полювання). Із саней, які покинули “мисливця”, капала кров убитих ним тварин. На жаль, спільники втекли. Мирон пояснював кров на снігу учорашніми виходом (однак в уже згаданій картці немає жодного запису про полювання 21 січня 2017 року). Тобто і вчора він займався браконьєрством. Зате, п’яний мент погрожува посадити усіх, у тому числі єгерів, хизувався владою і патронатом Тернопільської мерії та друзів в поліції (дозвіл на зброю він вирішить). Надіємось, що справедливість запанує і “голодного” мента притягнуть до відповідальності. Закликаємо керівників міста міста гідно оцінити поведінку Сновиди, працівників Управління ЛМГ в Тернопільські області вжити заходів щодо належного документування порушення правил полювання. Особливе прохання до працівників Національної поліції – dідреагуйте згідно законодавства за порушення правил поводження зі зброєю, оскільки його дії містять формальні ознаки злочину, передбаченого Ст. 263 ККУ”, – пишуть активісти.