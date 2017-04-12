П’яні тернополяни вирізають дерева, аби було де паркувати автомобілі

Про це у рубриці «Питання-відповіді», що на сайт Тернопільської міської ради, написала тернополянка Марина.

«Я – жителька вулиці Чернівецька. у дворі будинку 52 був посаджений чудовий сад, який радував усю вулицю ягодами та місцем відпочинку, але, на жаль, є декілька мешканців, які у стані алкогольного сп’яніння вирішили дерева позрізати. ЖЕК на наші дзвінки і заяви не реагує. Тож кожного дня вони самі вирізають дерева, для того щоб збільшити місце для розміщення своїх автомобілів. Прошу допоможіть, хтось повинен це свавілля припинити!», – пише жінка.

За її словами, хворі дерева досі стоять, їх ніхто і не думає зрізати, натомість здорові знищують.

«Під під’їздами ставлять машини, чим перекривають прохід у під’їзд, сміттєвий бак поставили прямо під під’їздом, вуличні тварини риють та розкидають усе, течуть потоками помиї, а там живуть малі діти, яких неможливо навіть винести у двір погуляти через нестерпний запах! Невже у нашому часі немає людей які б могли захистити природу та інтереси людей?», – запитує пані Марина та просить місцеву владу та відповідні органи допомогти у вирішенні цього питання.

Джерело: Тернополяни