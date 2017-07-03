П’яні покидьки проламали череп таксистові, котрий заступився за дівчину

03/07/2017 Розмір тексту:

31-річного чоловіка з проламаним черепом карета швидкої доправила до реанімаційного відділення Лановецької центральної районної лікарні. З’ясувалося, потерпілий став жертвою чотирьох п’яних зловмисників, від котрих захищав дівчину.

Близько опівночі 27 червня повідомлення про бійку поблизу зупинки громадського транспорту в селі Якимівці Лановецького району надійшло до поліцейського відділення від очевидця подій. На місці злочину правоохоронці з’ясували: четверо нетверезих молодиків накинулися на місцевого таксиста і сильно побили нещасного, за те, що зробив їм зауваження, аби не чіплялися до дівчини. Потерпілий із закритою черепно-мозкою травмою, переломом лобно-тім‘яної кістки черепа та забоєм мозку був госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні, де одразу ж медики прооперували його.