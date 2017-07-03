П’яні покидьки проламали череп таксистові, котрий заступився за дівчину
31-річного чоловіка з проламаним черепом карета швидкої доправила до реанімаційного відділення Лановецької центральної районної лікарні. З’ясувалося, потерпілий став жертвою чотирьох п’яних зловмисників, від котрих захищав дівчину.
Близько опівночі 27 червня повідомлення про бійку поблизу зупинки громадського транспорту в селі Якимівці Лановецького району надійшло до поліцейського відділення від очевидця подій. На місці злочину правоохоронці з’ясували: четверо нетверезих молодиків накинулися на місцевого таксиста і сильно побили нещасного, за те, що зробив їм зауваження, аби не чіплялися до дівчини. Потерпілий із закритою черепно-мозкою травмою, переломом лобно-тім‘яної кістки черепа та забоєм мозку був госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні, де одразу ж медики прооперували його.
-Зловмисникам вдалося втекти з місця злочину, – розповів керівник Лановецького відділення поліції Василь Бурик. – Проте в ході слідчо-оперативних заходів нам вдалося встановити усіх чотирьох хуліганів. Нині зловмисникам інкримінують частину другу статті 269 Кримінального кодексу – хуліганство, вчинене групою осіб. Однак за висновками судово-медичних експертиз буде дана додаткова правова кваліфікація їхнім діям, повідомляють у поліції.
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