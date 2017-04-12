П’яні, наколоті та без прав: у Тернополі масово ловлять водіїв-порушників

Як з’ясувалося при спілкуванні, 35-річний водій перебував за кермом з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду він відмовився. На нього було складено протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння), винесено постанову за ч.1 ст. 126 КУпАП (Керування без відповідних документів).

Також близько 22-ї на вулиці Текстильній патрульні помітили, що водій BMW перебуває за кермом з явними ознаками наркотичного сп’яніння. Від проходження огляду 32-річний порушник відмовився. Утім на нього все ж було складено протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП, (Керування у стані сп’яніння), а посвідчення водія – вилучено.

А от близько 2-ої години ночі на вулиці Микулинецькій патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 2101, за кермом якого перебував водій у стані алкогольного сп’яніння. Це підтвердив і результат алкотестера, який показав на екрані 1,17 проміле алкоголю в крові. На порушника було винесено постанову за ч.1 ст. 126 КУпАП(Керування без відповідних документів), складено протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння).