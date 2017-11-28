П’яні, без прав і гасають як навіжені: що коять “мажори” місцевого розливу
За 11 місяців інспектори склили 78 адміністративних матеріалів на неповнолітніх правопорушників.
Про це повідомляють у патрульній поліції Тернополя.
Найбільша кількість адмінматеріалів на неповнолітніх – за такими статтями КУпАП:
– ст.122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) – 12
– ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою без права керування) – 33 випадків,
– ч. 1 ст. 127 КУпАП (порушення ПДР пішоходами) – 7 випадків,
– ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування вперше в стані спяніння) – 5 випадки,
– ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) – 4 випадки,
– та інші.
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