П’яні, без прав і гасають як навіжені: що коять “мажори” місцевого розливу

28/11/2017 0
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За 11 місяців інспектори склили 78 адміністративних матеріалів на неповнолітніх правопорушників.

Про це повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

Найбільша кількість адмінматеріалів на неповнолітніх – за такими статтями КУпАП:

– ст.122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) – 12
– ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою без права керування) – 33 випадків,
– ч. 1 ст. 127 КУпАП (порушення ПДР пішоходами) – 7 випадків,
– ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування вперше в стані спяніння) – 5 випадки,
– ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) – 4 випадки,
– та інші.

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