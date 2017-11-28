П’яні, без прав і гасають як навіжені: що коять “мажори” місцевого розливу

Про це повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

Найбільша кількість адмінматеріалів на неповнолітніх – за такими статтями КУпАП:

– ст.122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) – 12

– ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою без права керування) – 33 випадків,

– ч. 1 ст. 127 КУпАП (порушення ПДР пішоходами) – 7 випадків,

– ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування вперше в стані спяніння) – 5 випадки,

– ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) – 4 випадки,

– та інші.