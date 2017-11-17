П’яна тернополянка зламала собі носа і заявила у поліцію, що її побили

17/11/2017 Розмір тексту:

За допомогою до поліцейських уночі звернулася 23-річна мешканка обласного центру. Дівчина заявила, що її побили невідомі в одному з розважальних закладів міста.

Поліцейські виїхали на місце події та з’ясували усі обставини. Виявилося, що переламаний ніс та рана чолі дівчини зовсім не від побоїв, а від випитого нею спиртного. Тернополянка випила зайвого настільки, що не пам’ятала, як впала зі сходів виходячи з бару. Це підтвердили інші відвідувачі та адміністрація закладу. Дівчині викликали швидку, лікарі якої діагностували у пацієнтки гостру алкогольну інтоксикацію та забої обличчя і плеча.

Подію внесено до єдиного обліку злочинів та правопорушень. Потерпілу після надання допомоги доправили додому, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.