П’яна тернополянка заявила, що її побили поліцейські, яких викликала свекруха

18/11/2017 Розмір тексту:

Медики “швидкої” надали допомогу 37-річній тернополянці на вулиці Тарнавського. Жінка стверджує, що її побили правоохоронці.

— За словами потерпілої, напередодні увечері , у квартирі, її побили працівники поліції, яких викликала її свекруха. Із розривом та розтягненням зв’язок лівого гомілково-стопного суглоба, переломом мізинця лівої стопи, у стані алкогольного сп’яніння постраждалу, після наданої допомоги, залишено вдома, оскільки від госпіталізації вона відмовилася, — коментують медики.

Загалом за 16 листопада тернопільські медики прийняли 151 виклик, з них 9 дітей та 7 дорослих з діагнозом ГРВІ. Госпіталізовано 26 пацієнтів, повідомляє Доба.

Найчастіше людей непокоїли підвищення температури, перепади тиску, травми, болі різного походження та алергічні реакції.