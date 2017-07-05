П’яна тернополянка на “Ленд Крузері” гасала містом, бо посварилася з чоловіком

«Ні, освідуватися я не буду. Я вдома посварилася з чоловіком, відпустіть я поїду», – просила патрульних 32-річна тернополянка, яка керувала автомобілем Land Cruiser.

Подія трапилася близько опівночі 3 липня на вулиці Гайовій. Про те, що водій Land Cruiser у стані алкогольного сп’яніння повідомив на службу 102 тернополянин. Відтак через кілька хвилин інспектори розшукали транспортний засіб за орієнтуванням.