П’яна донька зарізала матір кухонним ножем. ВІДЕО

13/02/2017 Розмір тексту:

У багатоповерховому будинку на вулиці Морозенка правоохоронці виявили тіло тернополянки зі слідами насильницької смерті. На місці події, в одній з кімнат квартири правоохоронці знайшли і можливе знаряддя вбивства – ніж зі слідами бурої речовини, схожої на кров.

Поліцейські у скоєнні даного злочину підозрюють двадцятивосьмирічну доньку загиблої, яка на момент вбивства перебувала у квартирі у стані алкогольного сп’яніння, повідомляє ІНТБ.

«Виїздом на місце події було встановлено, що під час спільного розпивання спиртних напоїв, на ґрунті особистих неприязних відносин, дочка за допомогою кухонного ножа спричинила своїй матері біля п’ятдесяти ножових поранень, від яких остання померла в цій квартирі», – розповів заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Володимир Галевич.

При огляді загиблої судово-медичний експерт підтвердив факт насильницької смерті. По всьому тілу тернополянки, а також на шиї, були численні колото-ріжучі рани. Проживала загибла з донькою та трьома онуками.

«На місці події були присутні неповнолітні діти, на очах яких фактично і відбувалося вказане вбивство. На даний час особа, яка скоїла даний злочин, затримана в порядку до статті 208 КПК і їй обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. І вирішується питання про місцеперебування неповнолітніх дітей», – зазначив Володимир Галевич.

