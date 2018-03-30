Три населені пункти Тернопільщини – на карантині
Три населені пункти на Тернопільщині на карантині через сказ: у тварин. У двох випадках хворобу виявили у собак, ще в одному – у лисиці.
Осередки сказу зафіксували впродовж березня у Борщівському районі. Це – селище Скала-Подільська та села Бурдяківці й Озеряни, повідомляє zik.ua.
Про це повідомили у місцевій територіальній громаді з посиланням на районне управління Держпродспоживслужби.
Зазначається, що від хворих тварин постраждали місцеві жителі. Зокрема, людей покусали скажені собаки, а також кіт, що був в контакті зі скаженою лисицею.
Працівники ветеринарної служби району проводять обов’язкові щеплення сільськогосподарських і домашніх тварин. Однак, у Держпродспоживслужбі зазначають, що деякі жителі відмовляються надати тварин для вакцинації.
У населених пунктах і прилеглих територіях державна надзвичайна протиепізоотична комісія встановила карантинні обмеження.
Інкубаційний період розвитку сказу в тварини, нагадують ветеринари, становить 15 днів. Якщо ж вона помирає – її власників потрібно негайно вакцинувати.
Слід одразу ж звернутися по медичну допомогу і в разі покусу собакою, котом чи іншою твариною. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2018/03/30/na_ternopilshchyni_cpalah_skazu_tvaryn_try_naseleni_punkty_zakryly_na_1295895
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