Три населені пункти Тернопільщини – на карантині

30/03/2018 Розмір тексту:

Три населені пункти на Тернопільщині на карантині через сказ: у тварин. У двох випадках хворобу виявили у собак, ще в одному – у лисиці.

Осередки сказу зафіксували впродовж березня у Борщівському районі. Це – селище Скала-Подільська та села Бурдяківці й Озеряни, повідомляє zik.ua.

Про це повідомили у місцевій територіальній громаді з посиланням на районне управління Держпродспоживслужби.

Зазначається, що від хворих тварин постраждали місцеві жителі. Зокрема, людей покусали скажені собаки, а також кіт, що був в контакті зі скаженою лисицею.

Працівники ветеринарної служби району проводять обов’язкові щеплення сільськогосподарських і домашніх тварин. Однак, у Держпродспоживслужбі зазначають, що деякі жителі відмовляються надати тварин для вакцинації.

У населених пунктах і прилеглих територіях державна надзвичайна протиепізоотична комісія встановила карантинні обмеження.

Інкубаційний період розвитку сказу в тварини, нагадують ветеринари, становить 15 днів. Якщо ж вона помирає – її власників потрібно негайно вакцинувати.

Слід одразу ж звернутися по медичну допомогу і в разі покусу собакою, котом чи іншою твариною. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2018/03/30/na_ternopilshchyni_cpalah_skazu_tvaryn_try_naseleni_punkty_zakryly_na_1295895