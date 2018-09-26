ПТУшників, які ледь не вбили одногрупницю, можуть відпустити, бо рани в дівчини виявилися несерйозними

26/09/2018 Розмір тексту:

Студентка Почаївського училища на Тернопільщині, яку 2 одногрупників побили і порізали горло, виписалася із лікарні.

А її кривдників можуть відпустити, оскільки рани виявилися не такими серйозними, як спочатку думали лікарі, повідомив керівник відділу комунікації поліції області Сергій Крета.

“Дівчина вже виписалася із лікарні. Рани виявилися не такими глибокими, як подумали спочатку, важливі органи не зачеплені. Лікарі кажуть, що у неї стрес. Зараз вона поїхала додому, у село під Почаєвом”, — каже Крета, пише Обозрєватєль.

Потерпіла дівчина та хлопці, які її били, разом вчаться на кухарів, повідомили в училищі.

“Нічого поганого про них сказати не можемо, звичайні хлопці”, — кажуть у гуртожитку ПТУ.

Зараз 2 нападників перебувають у СІЗО, їм обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Однак міру покарання можуть змінити.

“Перш за все, за словами лікарів, у потерпілої були ушкодження середньої ступені тяжкості, і було розпочате розслідування за статтею “замах на вбивство”. Пізніше лікарі з’ясували, що порізи не такі сильні. До того ж усі 3 не можуть толком згадати, що відбулося насправді, адже були занадто п’яні. Оскільки пошкодження виявилися легшими, то підліткам запобіжний захід можуть переглянути”, — пояснив Сергій Крета.

За його словами, у шоці від події також батьки учнів ПТУ. Всі в один голос запевняють, що ніколи раніше не помічали, щоб хлопці випивали. Та і сім’ї у них, за даними поліції, благополучні.