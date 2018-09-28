ПТУшникам, котрі ледь не зарізали одногрупницю, “світить” довічне. ВІДЕО

28/09/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині двоє 16-річних хлопців ледь не зарізали свою однолітку. З дівчиною дружили, але того вечора посварилися. Спочатку почали її бити, потім різали горло розбитою пляшкою.

Дівчина зараз у лікарні і розповіла ТСН, як все відбувалося.

Її кривдників затримали. Обидва хлопці з благонадійних сімей.

“Я не думала, що так станеться”, – зі сльозами говорить постраждала Марійка Нєвєрова.

Лікарі кажуть, вона надійшла у важкому стані зі скальпованою раною поверхні шиї – була загроза життю. Її били палицею, а потім душили і різали шию розбитою пляшкою. Що жоден з порізів не зачепив в сонну артерію, лікарі називають дивом.

“Я їх коло магазину здибала”, – каже Марія.

Їх було троє – двоє хлопців і Марійка – усі вчаться в одному училищі. Того вечора купили спиртне і пішли до покинутого будинку.

“Вони мене домагалися, я не хотіла. Він мене почав душити. Я втратила свідомість”, – пригадує постраждала.

Дівчина пам’ятає не все. Навіть коли дівчина знепритомніла, продовжили з неї знущатися. Один із хлопців схопив скло від розбитої пляшки і спробував перерізати дівчині горло, сліди крові видно і досі.

Її залишили стікати кров’ю. Коли Марійка опритомніла, довкола було темно. Де взялися сили здолати півкілометра до гуртожитку, дівчина тепер і не збагне.

“Чергова по гуртожитку сказала, що прийшла дівчинка з перерізаним горлом, викликали зразу швидку”, – розповідає комендант гуртожитку Ірина Овчинікова.

В гуртожитку певні – в усьому винне спиртне.

“Вона за свої гроші купляла і пляшку вина, і пляшку горілки. І вони троє розпили це спиртне. І звичайно голова закрутилася добряче і ці хлопці почали до неї приставати”, – впевнена вихователь Галина Вайнер.

Обоє кривдників – неповнолітні. Проблем із законом раніше не мали.

“Він не був агресивною дитиною. Спокійна дитина. Не знаєм ми самі, що з ним зробилося”, – каже тітка Тетяна.

Другого хлопця виховує бабуся. Каже, онук спокійний, завжди їй допомагав по господарству.

“Я не знаю що сталося. Розумієте. Я навіть не знаю, що сказати. У мене такий шок, я не можу не їсти, не спати”, – жаліється бабуся Тетяна Тивонюк.

Звідки взялася агресія, не можуть пояснити і хлопці. Зараз вони у СІЗО. Провину визнають.

“Кваліфікація статті передбачає позбавлення волі від семи років і до довічного ув’язнення з конфіскацією майна”, – повідомила заступник начальника слідчого відділку Кременецького ВП ГУНП у Тернопільській області Романа Капранчук.

Хлопцям мають обрати запобіжний захід. Марійка ж навіть готова їм усе пробачити. А от односельці сподіваються, що покарають не лише підлітків. А й тих, хто неповнолітнім продав спиртне.