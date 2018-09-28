ПТУшникам, котрі ледь не зарізали одногрупницю, “світить” довічне. ВІДЕО
На Тернопільщині двоє 16-річних хлопців ледь не зарізали свою однолітку. З дівчиною дружили, але того вечора посварилися. Спочатку почали її бити, потім різали горло розбитою пляшкою.
Дівчина зараз у лікарні і розповіла ТСН, як все відбувалося.
Її кривдників затримали. Обидва хлопці з благонадійних сімей.
“Я не думала, що так станеться”, – зі сльозами говорить постраждала Марійка Нєвєрова.
Лікарі кажуть, вона надійшла у важкому стані зі скальпованою раною поверхні шиї – була загроза життю. Її били палицею, а потім душили і різали шию розбитою пляшкою. Що жоден з порізів не зачепив в сонну артерію, лікарі називають дивом.
“Я їх коло магазину здибала”, – каже Марія.
Їх було троє – двоє хлопців і Марійка – усі вчаться в одному училищі. Того вечора купили спиртне і пішли до покинутого будинку.
“Вони мене домагалися, я не хотіла. Він мене почав душити. Я втратила свідомість”, – пригадує постраждала.
Дівчина пам’ятає не все. Навіть коли дівчина знепритомніла, продовжили з неї знущатися. Один із хлопців схопив скло від розбитої пляшки і спробував перерізати дівчині горло, сліди крові видно і досі.
Її залишили стікати кров’ю. Коли Марійка опритомніла, довкола було темно. Де взялися сили здолати півкілометра до гуртожитку, дівчина тепер і не збагне.
“Чергова по гуртожитку сказала, що прийшла дівчинка з перерізаним горлом, викликали зразу швидку”, – розповідає комендант гуртожитку Ірина Овчинікова.
В гуртожитку певні – в усьому винне спиртне.
“Вона за свої гроші купляла і пляшку вина, і пляшку горілки. І вони троє розпили це спиртне. І звичайно голова закрутилася добряче і ці хлопці почали до неї приставати”, – впевнена вихователь Галина Вайнер.
Обоє кривдників – неповнолітні. Проблем із законом раніше не мали.
“Він не був агресивною дитиною. Спокійна дитина. Не знаєм ми самі, що з ним зробилося”, – каже тітка Тетяна.
Другого хлопця виховує бабуся. Каже, онук спокійний, завжди їй допомагав по господарству.
“Я не знаю що сталося. Розумієте. Я навіть не знаю, що сказати. У мене такий шок, я не можу не їсти, не спати”, – жаліється бабуся Тетяна Тивонюк.
Звідки взялася агресія, не можуть пояснити і хлопці. Зараз вони у СІЗО. Провину визнають.
“Кваліфікація статті передбачає позбавлення волі від семи років і до довічного ув’язнення з конфіскацією майна”, – повідомила заступник начальника слідчого відділку Кременецького ВП ГУНП у Тернопільській області Романа Капранчук.
Хлопцям мають обрати запобіжний захід. Марійка ж навіть готова їм усе пробачити. А от односельці сподіваються, що покарають не лише підлітків. А й тих, хто неповнолітнім продав спиртне.
Додати свій коментар
Головні новини
- Суд та екоінспекція дали дозвіл на переведення на торф котельні на Київській. Документи
- У тернопільського депутата-порошенківця нарахували 14 автомобілів і 12 квартир
- Поховали монахів, котрі загинули у жахливій аварії на Тернопільщині
- ПТУшникам, котрі ледь не зарізали одногрупницю, “світить” довічне. ВІДЕО
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...