“Похресниця” Ванги видурила в жителів Тернопільщини коштів на мільйон гривень. ФОТОто)

19/09/2018 Розмір тексту:

Анна Марія – спадкова ясновидиця з Болгарії, похресниця пані Ванги, яка володіє божественним даром та належить до золотої п’ятірки майстрів Болгарії та країн СНД – оголошення під такою назвою впродовж кількох місяців з’являлося в Тернопільських друкованих виданнях.

Цілителька заявляла, що допомагає в сімейних питаннях, позбавляє від бідності й самотності, привертає успіх та удачу, лікує важкі хвороби, а також позбавляє від алкоголізму як при особистих зустрічах, так і по фото.

Жінка приймала людей в квартирі, яку знімала на вулиці Польового 4,Б в Тернополі. До неї за допомогою почали звертатися мешканці міста та області. Проте за деякий час жителі краю зрозуміли, що ясновидиця – це шахрайка, яка оббирала людей.

За словами начальника сектору розкриття майнових злочинів в державному секторі та шахрайства в державному розшуку Віктора Демчана, ворожка усім розповідала, що грошей за власні послуги не бере, але усі нещастя в родині від грошей та коштовностей.

Аби зло минуло людину, потрібно принести цінні речі, щоб вона їх відмолила, а потім чистими повернула власнику. Люди так і робили. Хто приносив по тисячі доларів, хто десять тисяч американських купюр. Несли золото та цінні речі. Розраховувалися з “помічницею” продуктами харчування.

Проте, коли клієнти повернулися, аби забрати відмолені гроші та коштовності, то Анни Марії на квартирі вже не було. Не відповідав і її мобільний телефон. За попередніми даними, жертвами ворожки стало дев’ять жителів Тернополя та області. Загальна сума збитків – майже мільйон гривень. Але є й такі, каже Віктор Демчан, хто заяву не писав.

При перевірці свідоцтва та даних, розміщених в оголошеннях стало відомо, що вони фіктивні. Ясновидицю оголосили в державний розшук. Справжнє ім’я шахрайки – Малік Габріела. Вона уродженка Молдови, 1977 року народження. Хто бачив дану особу чи знає про її місце перебування, повідомляйте на лінію “102” або за номером телефону 098-550-99-03. Анонімність гарантується, запевняють в Національній поліції.