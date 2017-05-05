Призи від “Apple room” та салону хутра розіграють на “Укротеці” у Тернополі

05/05/2017 Розмір тексту:

Цінні подарунки, легенди опен-ейрів та вечірок, мегабайти трендових українських реміксів – такою буде чергова вечірка «Укротека» у нічному клубі «OPERA» (RK MAXIM) у неділю 7 травня.



ОСОБЛИВІСТЮ «Укротеки» 7 травня є можливість виграти цінний приз від «Apple room» та сертифікати від салону хутра «Ferrizo». Для цього варто виконати мінімум дві умови: бути активним на танцмайданчику та підібрати одяг чи елементи дрес-коду в українському стилі.

ТРАДИЦІЄЮ «Укротеки» є реміксовані композиції рідною мовою. Лунають хіти не одного покоління українців: від «Водограю» В.Івасюка (70-ті рр.), «Тече вода» С.Ротару (80-ті рр.), «А я пливу у човні» І.Білик (90-ті), «Старі фотографії» Скрябіна (2005 р.), аж до сучасних виконавців ONUKA, Ivan NAVI, Dzidzio, Океан Ельзи, Антитіла, Тартак, Мері, та багато інших пісень, під які гості вечірки можуть не лише танцювати, а й досхочу поспівати.

Звичним ПОДАРУНКОМ найактивнішим відвідувачам «Укротеки» є патріотичний жовто-синій коктейль від НК «OPERA.

ГОСТЯМИ «Укротеки» 7 травня будуть: легенда пульта, колекціонер української музики, найдосвідченіший діджей Тернополя Сергій Фаля та найбажаніший у місті ведучий МС Юрій Мікоф. У дуеті вони працюють чи не на усіх опен-ейрах, присвячених українській музиці, на фестивалях, дискотеках, вечірках, корпоративах усієї України. Тому знають потреби публіки та відчувають її настрій, як ніхто.

ПРОЕКТ «Укротека», який втілюється у різних містах України та активно підтримується клубом «OPERA» та RK «MAXIM» у Тернополі, покликаний познайомити усіх із сучасною танцювальною рідною музикою. Адже після введення у дію закону про квоти на україномовний контент, з`явився величезний пласт якісного, самобутнього, українського матеріалу, який стає дуже популярним та трендовим.

ЗАПРОШУЄМО на «Укротеку» у неділю, 7 травня, із 23.00 у нічний клуб «OPERA» (RK MAXIM). Вхід: 30 та 50 грн для дівчат і хлопців відповідно. Замовлення столиків: 067-351-41-01.

ЗАПРОШЕННЯ для безкоштовного входу для представників патріотичних громадських організацій, студентів, тернополян та гостей міста, які чекали на такий формат відпочинку, люблять українську музику, створюють її самі та підтримують її розвиток, можна отримати, задзвонивши за номером тел. 097-9-643-843.