У Тернополі приземлився літак з VIP-персоною

07/04/2017 Розмір тексту:

В аеропорту «Тернопіль» приземлився літак Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка.

В аеропорту його зустріли голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна, голова обласної ради Віктор Овчарук, народний депутат Тарас Юрик, міський голова Сергій Надал, керівники силових структур та інші перші особи області.

Як проанонсовано, сьогодні, 7 квітня Віце-прем’єр-міністр з робочим візитом перебуває у Тернопільській області. Під час візиту він ознайомиться з об’єктами інфраструктури в Козівському районі. Також візьме участь в урочистому відкритті новозбудованого спортивного майданчика, де в цей час відбуватиметься футбольний турнір. Після цього Генадій Зубко огляне новозбудований басейн Козівської ЗОШ I-III ст. №2.

Водночас він візьме участь у молебені з нагоди Благовіщення Пресвятої Богородиці. Відбудеться це у греко-католицькій церкві у Козові.

Також Віце-прем’єр-міністр візьме участь у вручення пожежних авто для підрозділів управління ДСНС в Тернопільській області та сертифікатів на пожежні машини для об’єднаних територіальних громад Тернопільщини, повідомляють у прес-службі ОДА.