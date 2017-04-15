Привітання міського голови Тернополя Сергія Надала з Великоднем. ВІДЕО

15/04/2017 Розмір тексту:

Дорогі тернополяни, українці, друзі!

Великдень символізує силу Віри і перемогу Добра.

Добро перемагає тоді, коли є щира Віра і наполеглива праця!

Наш видатний земляк Патріарх Йосип Спіпий сказав: «Прийдуть і для нас кращі часи, але для того потрібна наша праця, єдність, жертва і любов і над усе молитва».

Хай ці слова будуть нам дороговказом.

З Божою допомогою, завдяки наполегливій праці Україна стане сильною та заможною!

Нехай Господь дасть мир і благословення всім українським землям.

Щиро зичу кожній тернопільській родині здоров’я, добробуту, злагоди і Божої ласки!

Зі святом Світлого Христового Воскресіння!

Христос Воскрес!

З повагою,

міський голова Тернополя Сергій Надал