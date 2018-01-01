Привітання міського голови Тернополя Сергія Надала з Новорічно-Різдвяними святами. ВІДЕО

01/01/2018 Розмір тексту:

Дорогі тернополяни! Українці! Друзі!

Ми ступаємо у Новий рік!

Колядники і різдвяна зірка сповіщають нас про перемогу добра над злом.

Світла над темрявою! Єдності над розбратом!

Різдво єднає українців:

Тих, хто щодня змінює наше місто і нашу країну

Тих, хто боронить нашу державу.

Різдво живить нашу віру і дарує надію на краще!

Цей рік ми прожили працюючи разом. Завдяки Вам Тернопіль стає місцем, де кожен відчуває домашній затишок.

Я дякую усім за вкладену частку праці і душі у розвиток тернопільської громади і Української держави. Дякую за терпіння і віру у позитивні зміни!

Хай у новому році настановою для всіх нас будуть слова Патріарха Йосипа: «У Новому й щасливому Році подай, Боже, у всенародному здвизі єдність, єдність, і ще раз єдність!» Бо саме у єдності наша сила.

Від усієї душі зичу кожній родині міцного здоров’я, затишку, миру та добра!

З Новим роком! З Різдвом Христовим!

З повагою,

міський голова Тернополя Сергій Надал