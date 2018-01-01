Привітання міського голови Тернополя Сергія Надала з Новорічно-Різдвяними святами. ВІДЕО
Дорогі тернополяни! Українці! Друзі!
Ми ступаємо у Новий рік!
Колядники і різдвяна зірка сповіщають нас про перемогу добра над злом.
Світла над темрявою! Єдності над розбратом!
Різдво єднає українців:
Тих, хто щодня змінює наше місто і нашу країну
Тих, хто боронить нашу державу.
Різдво живить нашу віру і дарує надію на краще!
Цей рік ми прожили працюючи разом. Завдяки Вам Тернопіль стає місцем, де кожен відчуває домашній затишок.
Я дякую усім за вкладену частку праці і душі у розвиток тернопільської громади і Української держави. Дякую за терпіння і віру у позитивні зміни!
Хай у новому році настановою для всіх нас будуть слова Патріарха Йосипа: «У Новому й щасливому Році подай, Боже, у всенародному здвизі єдність, єдність, і ще раз єдність!» Бо саме у єдності наша сила.
Від усієї душі зичу кожній родині міцного здоров’я, затишку, миру та добра!
З Новим роком! З Різдвом Христовим!
З повагою,
міський голова Тернополя Сергій Надал
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