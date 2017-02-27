Приміським селам доведеться розкошелитись

25/02/2017 Розмір тексту:

Послуги, які жителі навколишніх сіл отримують у Тернополі, повинні оплачуватися з бюджетів об’єднаних територіальних громад або сіл. Йдеться про послуги у сфері освіти, охорони здоров’я, культури та фізичної культури і спорту. Для цього Тернопільська міська рада пропонує громадам або селам укласти договір про міжбюджетний трансферт.

Відповідне рішення «Про взаємовідносини з об’єднаними територіальними громадами (іншими органами місцевого самоврядування) у сфері надання послуг» прийняли під час пленарного засідання 24 лютого. Необхідність прийняття такого рішення в тому, щоб належним чином утримувати заклади охорони здоров’я, дошкільні навчальні заклади, заклади позашкільної освіти, професійно – технічної освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл естетичного виховання.

Під час обговорення цього питання депутат Ігор Турський зазанчив, що якщо об’єднані територіальні громади отримують кошти на розвиток і субвенції з держбюджету, то села, які не входять у громади таких коштів не мають.

– Бюджет Смиківців, якщо не помиляюсь, минулого року був 100 тисяч гривень, – каже Ігор Турський. – Тому відшкодування нам коштів за навчання дітей у садочках, позашкільних закладах, школах Тернополя ляже на плечі батьків, на відміну від громад, які можуть перерахувати кошти, які їм прийшли з державного бюджету. Крім того, це буде додатковим стимулом для мешканців сіл, які будуть приймати рішення щодо об’єднання з тією чи іншою громадою, коли вони зрозуміють, що об’єднавшись з громадою Тернополя будуть мати безкоштовне навчання та інші послуги.

Міський голова Сергій Надал пояснив позицію міськради у цьому питанні і необхідність прийняття такого рішення.

– Навколо Тернополя в радіусі 10 кілометрів маса населених пунктів, які сьогодні є селами-паразитами для міста, – зазначив він. – Поясню чому. Вони використовують мережі міста безкоштовно, користуються громадським транспортом на тих же пільгових умовах, що і жителі міста, діти відвідують садочки, школи, спротиві школи і таке інше, які утримуються за бюджет платників податків міста. Ці села бюджет Тернополя не наповнюють. І це буде найкращий стимул йти в об’єднану громаду з Тернополем. Тоді вони отримають додаткове фінансування, і будуть мати безкоштовні садочки і школи. Чому ми за рахунок коштів платників податків Тернополя маємо утримувати «бідні» навколишні Петрики, Смиківці, Білу.

Ще один депутат Петро Болєщук зазначив, що цим рішенням міська рада пропонує вигнати із міських садочків дітей із навколишніх сіл, батьки яких не матимуть можливості оплачувати самостійно за дошкільний заклад.

– Дане рішення не спрямоване на те, щоб за послуги платили громадяни, – пояснила Вікторія Остапчук, заступник міського голови. – А спрямоване на те, щоб спонукати інші громади укладати з нами міжбюджетні трансферти, так як це зробила Байковецька об’єднана громада по медичних послугах. Ми нікого не виганяємо із садочків, не перекручуйте дане рішення. Наші витрати становлять до 19 мільйонів гривень. Наприклад, заклади охорони здоров’я обслуговують до шести тисяч не жителів міста, гроші яких надходять у їхні громади у вигляді медичної субвенції.

У результаті обговорення дійшли висновку, що треба рекомендувати селам, які не матимуть коштів для оплати наданих послуг, звернутися до райдержадміністрацій, оскільки райони отримують субвенції з держбюджету з розрахунку на кожного жителя. Паралельно із прийнятим рішенням міський голова дав протокольне доручення фінансовому управлінню написати звернення головам РДА, щоб вони вжили заходів щодо забезпечення фінансування отриманих їхніми жителями послуг у місті.

Ольга Трач

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