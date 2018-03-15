Прийшли заміряти вікна, а вкрали гроші: на Тернопільщині шахраї вигадали нову легенду

15/03/2018 Розмір тексту:

До співробітників Кременецького відділу поліції звернувся житель райцентру і повідомив про крадіжку семи тисяч гривень. З’ясувалося, зловмисників до помешкання впустив батько заявника, пенсіонер 1937 року народження.

Зі слів старенького, зловмисники шляхом обману заволоділи його грошима, адже обіцяли безкоштовну заміну вікон. До помешкання пенсіонер впустив їх лише для того, аби зробили заміри, повідомляють у поліції.

81-річний чоловік не може пригадати, про що в деталях розповідали двоє невідомих чоловіків, проте каже, що ті представилися співробітниками соціальної служби і повідомили, що допомагають людям похилого віку. Йому спочатку пообіцяли безкоштовно замінити вікна, проте згодом, здійснюючи заміри, стали вимагати завдаток розміром три тисячі гривень. Дідуся ж переконували, що для нього зроблять суттєву знижку. Старенький показав, де зберігає гроші.

Коли додому повернулися син з невісткою пенсіонер повідомив їм радісну новину, що скоро в їх квартирі стоятимуть нові пластикові вікна, і розповів про двох «добродіїв», що приходили. Коли ж родичі заглянули до сховку з грошима – там виявилося порожньо, хоча до візиту пройдисвітів кременчани мали відкладеними сім тисяч гривень.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 2 статті 185 ККУ. Поліцейські вживають заходів з метою встановлення та притягнення до відповідальності підозрюваних. Відомо лише, що зловмисники молодого віку, приблизно 30-35 років.