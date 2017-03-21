Прийшла весна. З землі вилазять… снаряди

21/03/2017 Розмір тексту:

Землі Тернопільщини продовжують повертати небезпечні «дарунки» часів минулих воєн.

Так, 20 березня в селі Шибалин Бережанського району групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області вилучені та знищені 2 артилерійських снаряди, калібром 76 та 152 мм, що були виявлені мешканцями одного з приватних домоволодінь на присадибній ділянці, під час господарських робіт.

Цього ж дня о 18:00 в м. Тернопіль, на території новобудови, розташованої на перехресті вул.Б.Лепкого та проспекту Злуки, під час проведення земляних робіт виявлено артснаряд, калібром 76 мм, часів.

Всього з початку 2017 року в Тернопільській області виявлено 31 вибухонебезпечний предмет часів минулих воєн, повідомляють в управлінні ДСНС.

Громадяни пам’ятайте, з настанням весни, коли на полях та присадибних ділянках активізуються господарські роботи, ймовірність виявлення небезпечних знахідок зростає. Тож, аби не трапилося біди, Управління ДСНС України у Тернопільській області нагадує правила, які можуть вберегти ваше життя.

Якщо ви натрапили на підозрілі предмети, що зовні нагаду боєприпаси, або є підозрілими не торкайтеся їх. Ступінь небезпеки таких знахідок можуть визначити лише професійні піротехніки. Саме вони й приймуть рішення про подальшу долю цих предметів.

Місце, де виявлено небезпечну знахідку, варто обгородити та організувати його охорону, щоб ніхто не зміг на неї випадково наткнутися. Слід припинити будь-які сільськогосподарські чи інші роботи на цій ділянці. Про підозрілий предмет необхідно терміново повідомити підрозділ ДСНС, зателефонувавши за номером «101» (дзвінки з мобільного – безкоштовні).

У нагоді також стануть працівники Національної поліції та представники органів місцевого самоврядування, які мають відповідні інструкції з цивільного захисту населення в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.