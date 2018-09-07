“Прийняття “цукрового” закону дає поштовх для розвитку української економіки”, – народний депутат Микола Люшняк
Закон України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру» (№4532) прийняли на засіданні Верховної Ради України 4 вересня. За таке рішення проголосували 263 народних обранці.
Новоприйнятий документ вступив в дію завдяки активній та злагодженій роботі Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин, а також народному депутату Миколі Люшняку. Новий «цукровий» закон допоможе зберегти потенціал бурякоцукрової галузі та забезпечити її подальший розвиток.
– В Україні діяла ганебна норма щодо мінімальної ціни на цукор. Вона стримувала галузь та не дозволяла працювати в вільних економічних умовах, рівних для всіх, як і в цілому світі. До прийняття цього Закону Україна продавала цукор, прибутки за який йшли в кишені підприємцям та не оподатковувавлися на рівні 2 мільярдів гривень. Прийняття «цукрового» закону дає поштовх для розвитку української економіки», – прокоментував Микола Люшняк.
Нагадаємо, що 10 липня 2018 року законопроект відправили на доопрацювання в Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин. Наступного дня нардеп Микола Люшняк, виступаючи з трибуни Верховної Ради України, прискорив процес прийняття цього документа.
Так, новоприйнятим «цукровим» законом визначається визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру». Окрім цього, у частині першій статті 5 Закону України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» виключити слова «крім обов’язкових мінімальних цін на реалізацію (продаж) цукрових буряків для виробництва цукру квоти «А» та квоти «В» і цукру квоти «А», які визначаються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру».
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