Прийнято програму соціально-економічного та культурного розвитку області

10/05/2017 Розмір тексту:

Сесія заслухала звіт Тернопільської обласної державної адміністрації про виконання у 2016 році плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Тернопільської області. Про це доповідала керівник департаменту економічного розвитку і торгівлі Галина Воляник. Сесія взяла звіт до відома.

Галина Воляник представила депутатам проект програми соціально-економічного та культурного розвитку області.

«Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2017 рік розроблена з метою створення умов для динамічного, збалансованого розвитку регіону шляхом забезпечення соціальної та економічної єдності, підвищення рівня конкурентоспроможності, активізації економічної діяльності, зростання добробуту населення, – наголосила доповідач. – Зокрема, Програма спрямована на активізацію економічного розвитку усіх галузей господарського комплексу області, збільшення їх інвестиційної та інноваційної складової, нарощування обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, подальший розвиток малого та середнього бізнесу, забезпечення фінансового оздоровлення реального сектору економіки та подальших трансформацій в усіх сферах суспільного життя. Реалізацію заходів Програми та досягнення запланованих показників передбачається здійснювати через економічні важелі державного регулювання та шляхом виконання регіональних цільових програм, розроблення, затвердження та внесення змін до яких проводитиметься виключно з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України та чинних законодавчих і нормативно-правових актів. Фінансування заходів обласних цільових програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей державного, обласного та інших місцевих бюджетів, а також виділених фінансових ресурсів підприємств, інвесторів та міжнародних організацій. У разі внесення змін до бюджетів усіх рівнів або фінансових можливостей підприємств, інвесторів та міжнародних організацій обсяги фінансування обласних цільових програм будуть переглядатися».

Обговоривши проект та внісши пропозиції, депутати прийняли один з найголовніших документів розвитку Тернопільщини.