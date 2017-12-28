Приїхав до тещі і “влип”: мешканець Хмельниччини потрапив на Тернопільщині в неприємну історію

28/12/2017 Розмір тексту:

29-річний житель Хмельницької області приїхав на Тернопільщину в гості до тещі. А поки гостював, встиг скоїти крадіжку, до слова, вже не першу в своїй біографії.

Правоохоронці встановили, що молодик вночі через вікно проник у нежилий будинок. Звідти поцупив металеву батарею та демонтував частини пічного опалення. Все, як зізнався, планував здати на металобрухт, але не встиг. Речові докази поліцейські вилучили.

Злодієві поліцейські інкримінують частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло. На даний час він затриманий в порядку статті 208 КПК України, повідомляють у поліції.