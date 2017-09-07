Приїхав до дівчини і… вкрав коня

07/09/2017 Розмір тексту:

У кримінальну історію потрапив мешканець Лановеччини. 27-річний молодик вирішив заробити на продажі чужого коня.

Мешканець району часто навідувався до дівчини в Збаразький район. Якось на полі біля села Синява, молодик запримітив коня і задумав заробити дармові гроші. Повів тварину на обійстя знайомої, а згодом домовився з перекупщиком про продаж. Однак задумане здійснити не вдалося: коли злодій відводив коня його помітив власник краденої тварини. Господар одразу зателефонував в поліцію.

Тепер конокраду доведеться відповідати за скоєне. За фактом крадіжки відкрите кримінальне провадження згідно статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.