Прибиральниця “Подолян” розповіла, як обкрадають відвідувачів торгового центру

25/09/2018 Розмір тексту:

Прибиральниці торгового розважального центру «Подоляни» застерігають покупців не залишати біля туалету візків із товаром. Кажуть, що часто куплене крадуть, пише Про те.

– Все крадуть, що бачать, – каже прибиральниця Галина. – Людина вийде з туалету, а її пакетів з продуктами чи якимись речами – нема. Хтось приходить суди щось купити, а хтось дивиться, що б вкрасти.

– Недавно жінка з дитиною зайшла до туалету. – говорить працівниця ТРЦ «Подоляни» Надія. – Накупила всього дитині до садочку. Щось на 500 гривень. Повішала ті речі на вішачок, що на дверях. Як виходила з туалету, забула. За кілька хвилин повернулася, а пакету вже не було. Моментально забрали. Що за люди? Чо ж ти береш, як то не твоє? Залишили б адміністратору чи охороні, людині б не пропало.