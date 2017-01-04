Надал наказав прибрати машини з вулиць

04/01/2017 Розмір тексту:

Наслідки катастрофічного грудневого снігопаду ще довго снитимуться в нічних мареннях чиновникам тернопільської міськради. Тепер вони ладні дмухати на холодне, щоб не повторити провалу з прибиранням вулиць і тротуарів.

Напередорні очікуваного погіршення погоди Надал з підлеглими вирішили не випробовувати долю ще раз. До снігопаду готові: звітують чиновники.

У зв’язку з погіршення погодних умов, прогнозами виникнення ожеледиці та снігових опадів, Тернопільська міська рада оголошує «зелений рівень» системи оповіщення.

Це означає, що за дві години (о 13.00 год.) на усіх восьми маршрутах Тернополя, тобто на центральних вулицях, виїжджає працювати спеціальна снігоочисна та снігопосипальна техніка, йдеться у повідомленні прес-служби мерії.

Прибирання здійснюватиметься за маршрутами:

1. Маршрут №1 «Центр-1» (Дамба – Руська – Чорновола – Сагайдачного – Над Ставом)

2. Маршрут «2 «Центр-2» (Патріарха Мстислава – Живова – Шептицького-Танцорова – Острозьког о- Стрімка)

3. Маршрут №3 «Новий світ»

4. Маршрут №4 «Старий парк»

5. Маршрут №5 «Сонячний»

6. Маршрут №6 «Східний»

7. Маршрут №7 «Дружба»

8. Маршрут №8 «Об’їзна»

Просимо тернополян забрати транспорті засоби з центральних вулиць, а також скоригувати свої маршрути.

Цікаво, що синоптики сильних снігопадів, на відміну від попередньої ситуації не передбачають.