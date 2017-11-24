У Тернополі з’явиться ще одне “кільце”

24/11/2017 Розмір тексту:

Водії кажуть, що перехрестя на стику вул. Морозенка та 15 Квітня небезпечне для учасників дорожнього руху. Кільцева розв’язка зменшить кількість аварій, що трапляються на перехресті. Як свідчить офіційна статистика, на перехрестях з круговим рухом аварій менше приблизно на 80%.

– На перехресті вул. Морозенка та 15 Квітня, особливо, як їхати зі сторони ТЦ “Подоляни”, неможливо виїхати, – розповідає водій Peugeot Руслан. – Потік автомобілів на вул. 15 Квітня досить інтенсивний. І доводиться інколи ризикувати і буквально вклинуватися в потік авто.

Тернополянин каже, що так не має бути, і вже давно там треба було зробити або регульоване перехрестя, або кільцеву розв’язку.

Про проблему знають у владних кабінетах, тому почали діяти. Як кажуть в прес-службі автомобільних доріг у Тернопільській області, на перехресті вул. Морозенка та 15 Квітня їхні працівники роблять кільцеву розв’язку. Кільце завершать робити найближчим часом. Швидкість робіт залежить від погодніх умов, пише “20 хвилин“.

– Ми приступили до перебудови транспортної розв’язки на Північному в’їзді у Тернопіль, – зазначають вслужбі автомобільних доріг у Тернопільській області. – Наразі він має вигляд Т-подібного перехрестя. Через нього проходить потік і міського, і транзитного транспорту, адже на в’їзді перетинаються міжнародна дорога М-19//Е-85 і об’їзна Тернополя Р-43. Непродумана схема руху перехрестям вже багато років завдає незручності водіям та є місцем концентрації ТДП.

З Т-подібного перехрестя Служба автомобільних доріг області збирається зробити «кільце». У планах дорожників також облаштування виїзду на вулицю Василя Симоненка. Втім, щодо останнього потрібна також участь міської влади Тернополя. Нова розв’язка, розроблена спеціалістами Проектного відділу Служби автомобільних доріг області виглядатиме так:

Дорожники підрахували, роботи коштуватимуть близько 15 мільйонів гривень. Рух транспорту не перекривають, лише обмежуватимуть, адже через досі не полагоджений Гаївський міст, увесь транзитний транспорт через розв’язку виїжджає на обхід Тернополя.

Нагадаємо, в Україні 28 липня вступили в силу зміни у Законі України, а саме “Про внесення зміни до статті 41 Закону України “Про дорожній рух” щодо пріоритетності транспортних засобів, які рухаються по колу”. Закон змінив правила дорожнього руху щодо руху на кільці. Перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, в країнах Європи на перехрестях, де організовано круговий рух, діє єдина схема руху Roundabout. Згідно з нею перевага завжди у тих автомобілів, які знаходяться в колі. Відповідно до статистичних даних, після введення в дію Roundabout, аварійність на перехрестях зменшувалася до 80%.