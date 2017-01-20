Провести в останню путь відомого диригента і педагога прийшли сотні людей. ФОТО

20/01/2017 Розмір тексту:

Провести в останню путь керівника дитячої хорової школи “Зоринка” Ізидора Доскоча прийшли його учні, співробітники, друзі та рідні люди. Похорон відбувся у пʼятницю, 20 січня.

Музикант, диригент і педагог, засновник і беззмінний керівник дитячої хорової школи “Зоринка”, заслужений працівник освіти України Ізидор Доскоч помер 19 січня. Панахиду за музикантом провели у пʼятницю, 20 січня. В холі “Зоринки” зібрались сотні людей з квітами, повідомляє “20 хвилин“.

Друзі та співробітники завжди памʼятатимуть Ізидора патріотом, наставником з доброю душею. А для учнів він був другим батьком.

– Ми познайомились близько дванадцяти років тому, мені було десь 6 років, – розповідає Христина Домарацька. – Тоді викладачі ходили по школах і запрошували дітей у “Зоринку”. Я захотіла піти сюди, і мене привела мама. Спочатку він мені здавався дуже строгим, на репетиціях була дисципліна. Але на перервах він був як тато, кожному приділяв увагу. Така турбота була дуже важливою.

Таких викладачів, каже Христина, вона більше не зустрічала. Ще одна випускниця школи “Зоринка” Оксана Кривунчак познайомилась з Ізидорем Доскочем у чотири роки. У школу її привела бабуся.

– Моя бабуся колись співала в нього в хорі і порадила, щоб я теж вчилась. Сказала, що він дуже хороша людина, – каже дівчина. – Так я сюди і прийшла. Спочатку він справді здавався строгим, але в поїздках він був як тато.