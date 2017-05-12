Протистояння під міськрадою: замість яєць – “вибухівка”

12/05/2017 Розмір тексту:

Другу серію “шоу” влаштували 12 травня біля Тернопільської міськради. У головних ролях були ті ж самі особи: представники ВО “Свобода” з одного боку та “зрадники”, частина депутатів від БПП і “Самопомочі” та їхні симпатики – з іншого. Головна сюжетна лінії також не змінилися: свободівці не пускали до сесійної зали колишніх однопартійців, яких вважають зрадниками.

Блокувати приміщення почали ще перед дев’ятою ранку. В той же час до поліції та служби надзвичайних ситуацій надійшли повідомлення про замінування міської ради та філії Національного банку України. Після цього потрапити до приміщення стало неможливо через роботу вибухотехніків.

– Ми заборонили будь-кому заходити у міську раду через те, що проводилися слідчі дії, – пояснив Олександр Богомол, начальник ГНПУ в Тернопільській області. – Мером було прийнято рішення визнати сесію такою, що не відбулась. Він також намагався провести сесію на вулиці, але поліція мусить робити свою роботу. Будь-яке повідомлення про замінування має бути перевірене і ми повинні забезпечити безпеку людей. А таких повідомлень у нас було декілька останнім часом. На жаль, вони співпадають з випадками політичних протистоянь, але маємо те, що маємо і поліція повинна виконувати свою роботу згідно інструкції. Ми мали першу серію протистояння політичних партій, і, відповідно, готувалися до другої. За рішенням голови Національної поліції 11 травня підрозділ, який забезпечував охорону громадського порядку на Євробаченні – наш зведений загін із 52 осіб – повернувся до Тернополя. Крім них до охорони громадського порядку були залучені представники районних відділів, а також спецпідрозділів. Залучили загалом близько 200 чоловік. Це, напевне, більше, ніж було самих протестувальників, але маємо те, що маємо. У будь-якому разі поліція в політичні процеси не буде втручатися: нікого заводити чи виводити ми не будемо, але ті люди, які будуть допускати порушення адміністративного чи кримінального характеру, повинні бути готові до того, що вони будуть за це відповідати.

Щодо аналогічних подій 24 квітня, то начальник обласної поліції зазначив, що розслідування двох кримінальних проваджень тривають, і що вже встановлені особи, які нанесли двом тернопільським депутатам тілесні ушкодження. Також він додав, що будуть нести відповідальність і організатори попереднього дійства.

Ольга Трач

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