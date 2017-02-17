Проти будівництва ГЕС на Дністрі виступили навіть діти. ФОТО

17/02/2017 1
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Рух “Вільний проти знищення Дністровського каньйону набирає обертів. Символічно, що до протестів долучаються і діти і батьки.

Це єднання – яке ніяким аферистам від політики і безвідповідальним політиканам та урядовцям не знищити, пише Володимир Ханас.

Він опублікував фото, на яких видно, як про свій протест заявляють першокласники школи ім. О. Маковея Заліщиків. Підтримують дитячий протест і їхні батьки.

Нагадаємо, на Тернопільщині громадськість активно виступила проти незаконного наміру збудувати ГЕС на Дністрі.

Джерело: 0352.ua

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Коментарі (1)

Taras

17/02/2017

А барна-Яга проти!

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