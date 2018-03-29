Протестувальники перекрили трасу біля Тернопільського аеропорту
29/03/2018 0
Розмір тексту:
Акція протесту, яка розпочалася вранці на вулиці Листопадовій, продовжилася на автодорозі державного значення «Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка».
Протестувальники безперервно рухаються на нерегульованому пішохідному переході поблизу тернопільського аеропорту, повідомляють у поліції. Вони вимагають відкриття прокураторою кримінального провадження щодо недопущення закриття Тернопільської комунальної експериментальної комплексної школи мистецтв.
Правопорядок на місці події забезпечують правоохоронці та працівники патрульної поліції.
Читайте також:
Обласні депутати передали школу мистецтв Тернополю
У центрі Тернополя люди перекрили дорогу через школу мистецтв
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- В селі на Тернопільщині викопали людські рештки і гранату
- “Культуру здоров’я” у Тернополя перейматимуть інші міста
- Протестувальники перекрили трасу біля Тернопільського аеропорту
- Іван Данилюк: “Продовжуємо реалізацію масштабних проектів, цього року розпочнемо будівництво ЦНАПу”
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...