Протестувальники перекрили трасу біля Тернопільського аеропорту

29/03/2018 Розмір тексту:

Акція протесту, яка розпочалася вранці на вулиці Листопадовій, продовжилася на автодорозі державного значення «Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка».

Протестувальники безперервно рухаються на нерегульованому пішохідному переході поблизу тернопільського аеропорту, повідомляють у поліції. Вони вимагають відкриття прокураторою кримінального провадження щодо недопущення закриття Тернопільської комунальної експериментальної комплексної школи мистецтв.

Правопорядок на місці події забезпечують правоохоронці та працівники патрульної поліції.

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