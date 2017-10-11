“Прощавай, людино!” – на Тернопільщині стартує мандрівний кінофестиваль

10/10/2017 Розмір тексту:

Фільми про збереження навколишнього середовища, військові конфлікти і права людини покажуть жителям Тернопільщини у рамках фестивалю документального кіно. У програмі – тридцять стрічок, над якими працювали режисери з усього світу.

Стартує фестиваль сімнадцятого жовтня під назвою «Чотири градуси за Цельсієм, прощавай людино!». Це найбільший міжнародний фестиваль документального кіно. На Тернопільщині від проходить водинадцяте.

«Цей фестиваль робить доступними якісні фільми всім жителям. В усіх документальних стрічках дотримано авторських прав, тому в Інтернеті їх немає. А загалом тематична специфіка цьогорічного фестивалю – проблема з екологією та зміни клімату, захист навколишнього середовища від негативного впливу антропогенної діяльності. У деяких фільмах навіть йдеться про ситуацію з Дністром. Також у рамках фестивалю заплановані тематичні дискусії. Це для того, щоб фільм спонукав громадськість до активних дій у вирішенні проблем. Тож закликаємо жителів Тернопільщини приєднуватися», – каже регіональний координатор Мандрівного фестивалю «Docudays UA» Олександр Степаненко.

Окрім Тернополя, фільми показуватимуть у Борщеві, Теребовлі, Заліщиках, Збаражі, Чорткові. В обласному центрі показ відбуватиметься в Палаці кіно.

Софія Романська