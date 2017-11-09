Прощання з мажоритаркою

09/11/2017 Розмір тексту:

Верховна Рада на своєму засіданні у першому читанні ухвалила один з двох варіантів оновленого виборчого законодавства – планують, що депутатів обиратимуть виключно за пропорційною системою та відкритими списками.

Автори Виборчого кодексу пропонують запровадити новацію, згідно з якою всю країну поділять на 27 регіональних округів. Виборці на місцях отримають бюлетень, в якому буде дві графи. У першій вони муситимуть вписати номер партії, за яку голосують, у другій графі виборець може вказати номер того кандидата з регіонального списку, якого він підтримує. Якщо друга графа буде незаповненою, то голос просто врахують за партію.

Таким чином, виборець сам визначатиме, в якому порядку в регіональних списках партії розташовуватимуться кандидати. Кількість місць у Раді вираховуватимуть теж за дуже непростою схемою – ЦВК має порахувати так звану виборчу квоту, кількість голосів, необхідну для отримання одного мандата.

Це лише короткий перелік змін виборчого кодексу, який прописаний на понад 400 сторінках. І те, що цей документ отримає підтримку депутатського кодексу ні експерти, ні самі народні обранці не вірили, а в результаті проголосували, принаймні за назвою, Закон, який вимагало українське суспільство ще під час Революції Гідності.

Втім, як на мене, цей документ має лише голосну назву – «про відкриті списки та скасування «мажоритарки», але насправді нинішній владі не вигідно відмовлятися від мажоритарної системи виборів: адміністративний тиск, підкуп виборців – це їхні методи роботи – останнє голосування до рад ОТГ чітко це продемонструвало.

Тепер завдання «більшості» Ради – відтермінувати ухвалення змін виборчого законодавства у другому читанні і внести максимальну кількість правок – фахівці вже прогнозують, що таких може бути понад 10 тисяч…

Тут також варто наголосити і на тому, що виборча реформа неможлива надалі і без зміни членів Центральної виборчої комісії, термін повноважень яких вже давно завершився.

Багато «але» в пропонованому виборчому законодавстві, ще більше питань до того, як його впроваджуватимуть, проте саме від нього залежатиме склад наступного парламенту і якість його роботи, тому що за роки незалежності вже забагато «накнопкодавили».

Михайло Цимбалюк, голова львівської “Батьківщини”